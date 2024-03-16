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«أصدقاء مرضى السرطان» تطلق حملة «زكاة»

«أصدقاء مرضى السرطان» تطلق حملة «زكاة»
17 مارس 2024 02:43

الشارقة (الاتحاد) 

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وجهت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، المعنية بتقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان، ونشر الوعي حول المرض وأهمية الكشف عنه، دعوة للمجتمع الإماراتي بمكوناته كافة، من أفراد ومؤسسات ومواطنين ومقيمين، إلى التبرع لصالح «حملة زكاة» السنوية التي تطلقها الجمعية بهدف توفير الدعم المادي للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج وعائلاتهم.
وتأتي حملة الزكاة هذا العام تحت شعار، «ونواصل الرحلة بكم»، في تأكيد من الجمعية على أهمية تعاون أفراد المجتمع كافة في مكافحة مرض السرطان، والحد من انتشاره، وتجسيد مفهوم أن السرطان وأي مرض آخر، ليس مسؤولية شخص، بل مسؤولية المجتمع المتعاون.
ومن أجل الوصول إلى شرائح الجمهور كافة، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، تم إطلاق الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على رحلة المرضى الذين يكافحون السرطان بشجاعة، من خلال طرح قصص حقيقية تحمل قيم الصمود والشجاعة والتمسك بالأمل.
100 مريض
خلال العام الماضي، 2023، جمعت حملة زكاة أكثر من 5.1 مليون درهم إماراتي، وبلغ عدد المرضى المستفيدين من التبرعات، نحو 100 مريض، وشملت الحملة توزيع نحو 300 طرد من المساعدات الغذائية للمرضى وعائلاتهم، وذلك تجسيداً لرؤية «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» في إبراز قيم الشراكة والتعاون التي يمتاز بها المجتمع الإماراتي.

جمعية أصدقاء مرضى السرطان
الزكاة
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