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13 خدمة توفرها «مركبة السعادة» في دبي

13 خدمة توفرها «مركبة السعادة» في دبي
17 مارس 2024 02:43

آمنة الكتبي (دبي) 

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وفرت «بلدية دبي» مبادرة «مركبة السعادة» لتقديم الخدمات للمواطنين في مقر إقامتهم، حيث توفر 13 خدمة متنوعة، حيث تعكس المبادرة مدى حرص البلدية على تسهيل إجراءات التقديم على خدماتها الرقمية، عبر الوصول إلى منازل المتعاملين وإنجاز معاملاتهم بكفاءة عالية وأسرع وقتٍ وأقل جهد.
كما تهدف المبادرة إلى تفعيل التطبيقات الذكية للتقديم على خدمات البلدية بكفاءة وسرعة أعلى، بما يعزز هدفها في تقديم خدمات رائدة على مستوى إمارة دبي، وتسهم في رفع مستوى سعادة ورفاهية، ورضا المتعاملين.
 وتولي بلدية دبي اهتماماً كبيراً لتعزيز سعادة متعامليها، خصوصاً فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم في إمارة دبي، وتعمل باستمرار على تقديم أفضل مستويات الخدمات لهم، بما يتلاءم مع طبيعة احتياجاتهم، وحرصاً على تحقيق مستهدفات محورها الاستراتيجي في إسعاد الناس، وتطوير وتوفير خدمات استباقية ومتكاملة تفوق توقعات المتعاملين، وتعزز من جَودة حياتهم.
وتسهل مركبة السعادة إنجاز مجموعة من الخدمات، وتشمل: طلب نسخة من المخططات الهندسية المعتمدة، ونسخة من شهادة الإنجاز، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وإصدار أو تجديد خريطة الأرض، وخدمة طلب مكافحة آفات الصحة العامة.
مسؤولية مجتمعية
تجسد بلدية دبي مسؤوليتها المجتمعية تجاه تلك الفئات، وتترجم توجهات حكومة دبي في تحقيق الريادة العالمية في معايير التميز، ويمكن للمتعاملين حجز المركبة من خلال الاتصال بمركزها على الرقم: 800900، والاستماع للخيارات، واختيار الرقم (5) المخصص لخدمات المواطنين والتقديم عليها، بعد ذلك سيتصل الموظف المعني بالمبادرة لتحديد الموعد والموقع، والتأكد من جميع البيانات قبل الزيارة، ثم التوجه إلى المتعامل لتقديم الخدمة ومتابعة إنجازها لحين تسلمه الوثائق المطلوبة، وأخيراً تسليمه الوثائق المطلوبة للخدمات مباشرة.

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