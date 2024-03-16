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«الدفاع المدني»: إجراءات وقائية لتحقيق أعلى معدلات السلامة من مخاطر الحريق

«الدفاع المدني»: إجراءات وقائية لتحقيق أعلى معدلات السلامة من مخاطر الحريق
17 مارس 2024 02:44

جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكدت القيادة العامة للدفاع المدني، ممثلة بوزارة الداخلية، خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، قيامها بحزمة من الإجراءات الوقائية لتحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية من مخاطر الحريق، ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي حادث طارئ، وفق برنامج عمل موحد، وذلك من خلال القيام بزيارات تفقدية للإدارات الإقليمية للدفاع المدني، وعدد من المراكز التابعة لها، للوقوف على جاهزيتها، وقياس سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ للحفاظ على سلامة الجميع. 

بدوره، أكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني لـ «الاتحاد»، أن فرق الدفاع المدني تقف على أهبة الاستعداد لتلقي البلاغات على مدار الساعة، وتلبية النداءات على رقم هاتف الطوارئ 999 أو 997، وذلك من أجل توفير الوقاية والحماية والسلامة لأفراد المجتمع. ودعا المرزوقي الأسر والأهالي وربات البيوت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة في المنازل أثناء طبخ طعام الفطور والسحور، والحفاظ على النظافة العامة لضمان صحة وسلامة أفراد الأسرة.
 كما دعا أصحاب الفنادق والمطاعم بضرورة الالتزام بشروط السلامة العامة عند نصب الخيم الرمضانية، بحيث تكون التمديدات الكهربائية مطابقة للشروط والمواصفات الفنية «وخصوصاً مولدات الكهرباء»، تجنباً للمخاطر التي قد تنجم عن أي خلل يطالها نتيجة لعدم سلامتها فنياً.

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أكد المرزوقي أن القيادة العامة للدفاع المدني تدعو أفراد المجتمع، خلال الشهر الفضيل، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند إنشاء الخيم الرمضانية، مثل الالتزام بإجراءات واشتراطات السلامة المطلوبة في التمديدات الكهربائية وتنفيذها من قبل متخصصين، تجنباً لوقوع حوادث حريق، لافتاً إلى قيام القيادة العامة للدفاع المدني بعمل جولات تفتيشية على الخيم الرمضانية على مستوى الدولة، للتأكد من التزام مسؤوليها بإجراءات الوقاية والسلامة، حسب الإجراءات المعتمدة من قبل الدفاع المدني، للتعامل والتصدي للحوادث الطارئة على مدار الساعة. 
ويأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية السنوية للقيادة العامة للدفاع المدني، لتعزيز أعلى مستويات الأمن والسلامة والحماية المدنية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الإطفاء والوقاية والإنقاذ، ومواجهة الأزمات والكوارث، وحماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على المكتسبات الوطنية. وتقدم فرق الدفاع المدني، جميع أشكال الدعم والعون والمساعدة حال طلبها من المواطنين والمقيمين عند الحاجة وعلى مدار الساعة، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع، وهي على قدر كامل من الجاهزية والاستعداد، لتلقي أي بلاغات للحوادث المختلفة.

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