جراحة ناجحة لانزلاق غضروفي رقبي في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تمكن أطباء قسم المخ والأعصاب في مستشفى صقر برأس الخيمة، من إجراء عمليات جراحية خطيرة لمريضين، أحدهما يعاني انزلاقاً غضروفياً في الديسك بين الفقرات الرقبية الخامسة والسادسة، والسادسة والسابعة، مع ضغط شديد على النخاع الشوكي والأعصاب الرقبية في المنطقة، واستبداله بالديسك الاصطناعي.

وأكدت الدكتورة منى العيان، مدير مستشفى صقر لـ «الاتحاد»، أن هذه الجراحات تمثل إنجازاً طبياً متميزاً؛ نظراً لدقتها وخطورتها، كما تعكس التزام الفريق الطبي بأعلى معايير الجودة والمهنية، وتؤكد خبرتهم ومهارتهم، مشيرة إلى أن تحقيق نتائج إيجابية في هذا النوع من الحالات يؤكد أهمية الاستثمار في تطوير المهارات الطبية وتوفير التكنولوجيا الحديثة.

وأوضحت أن نجاح هذه الجراحات يسهم في تعزيز مكانة المستشفى على الصعيدين المحلي والعالمي، ويرفع من ثقة المرضى والمجتمع بالخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، كما يقود إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمرضى، وتعزيز رفاهيتهم وسلامتهم.

وتفصيلاً، استقبل المستشفى المريض البالغ من العمر 59 سنة «محمد حمزة» في عيادة جراحة المخ والأعصاب، وهو يعاني ضعفاً بالشق الأيمن في الجسم، بما في ذلك الطرف العلوي الأيمن والطرف السفلي الأيمن مع ضعف شديد في حركات اليد اليمنى، حيث كانت هذه الأعراض قد بدأت منذ أسابيع عدة، وتطورت تدريجياً.

وبناءً على هذه الأعراض، تم إجراء عدد من الفحوص للمريض تضمنت استقصاءات شعاعية بالرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، حيث أظهرت نتائج الفحوص وجود انزلاق غضروفي، تقرر على إثرها إدخاله إلى المستشفى وتحضيره للجراحة، وإجراء عمل لاستئصال الديسكات الرقبية الضاغطة، ورفع الضغط عن النخاع الشوكي والأعصاب الرقبية.

وقام فريق جراحة المخ والأعصاب الذي يضم الدكتور إبراهيم اليوسف، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور كيشور كومار، اختصاصي جراحة المخ والأعصاب، وفريق الجراحة والتخدير باستئصال الديسك الرقبي بين الفقرة الرقبية الخامسة والسادسة، والسادسة والسابعة واستبدالها بديسك صناعي، وتثبيت فقرات أمامية بصفيحة ممتدة من الفقرة الرقبية الخامسة إلى الفقرة الصدرية الأولى.

وقال الدكتور إبراهيم اليوسف، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى صقر: إن المريض بعد الجراحة أظهر مؤشرات عصبية مستقرة من دون عواقب أو اختلاطات جراحية عصبية جراء الجراحة، وأبدى استجابة للعلاجات، مما سمح له بالخروج في اليوم التالي من العملية، كما راجع عيادة جراحة المخ والأعصاب مرات عدة بعد خروجه من المستشفى مظهراً تحسناً عصبياً ملحوظاً.