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4 جلسات رمضانية في «الشارقة للصحافة»

4 جلسات رمضانية في «الشارقة للصحافة»
17 مارس 2024 02:44

الشارقة (وام)

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أعلن نادي الشارقة للصحافة الذي يعمل تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أجندة النسخة الثالثة عشرة من المجلس الرمضاني السنوي، الذي يُعقد تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، خلال الفترة من 18 إلى 21 مارس الجاري، في مسرح المجاز بالشارقة، بمشاركة متحدثين بأربع جلسات تطرح موضوعات حيوية في الدين والرياضة والفن وريادة الأعمال.
وتنطلق أولى الجلسات في 18مارس الجاري، تحت عنوان «المهارة الكروية.. التأسيس والتطور»، وتستضيف النجم العالمي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني، ومنتخب كرواتيا، والحائز على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم، ويديرها الإعلامي أحمد سلطان.
كما يعقد المجلس محاضرة دينية في 19 مارس الجاري، تحت عنوان «الدين المعاملة» يقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عن حُسن الخلق وتعاليم الدين الإسلامي السمحة وآدابه التي تحث على التعامل الأخلاقي والصدق بين البشر، والاسترشاد بهدي النبي محمد، ومنهجه صلى الله عليه وسلم.
وتستضيف الجلسة الثالثة في 20 مارس الجاري، محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، وفادي غندور، مؤسس شركة أرامكس ورئيس شركة ومضة، ونوال النعيمي، رائدة الأعمال الإماراتية.
ويختتم نادي الشارقة للصحافة جلسات مجلسه الرمضاني الـ13بجلسة «الفن والحياة.. كيف تؤثر السينما في حياة الناس؟» التي يناقش من خلالها الفنان أحمد السقا، والفنان قصي الخولي، تأثير الأعمال الدرامية والسينمائية على حياة الناس، خصوصاً مع ظهور مفاهيم مثل العلاج بالسينما.

نادي الشارقة للصحافة
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