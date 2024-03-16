الأحد 17 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لطيفة بنت محمد: قيادة الإمارات دعمت مشروعات الطفولة بلا حدود

لطيفة بنت محمد: قيادة الإمارات دعمت مشروعات الطفولة بلا حدود
17 مارس 2024 02:44

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
تأكيد إماراتي على ضرورة حماية النساء والفتيات الفلسطينيات
الإمارات: التسامح ضرورة أساسية في مكافحة «الإسلاموفوبيا»

ثمنت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لإبداعات الطفولة والمنبثقة عن جمعية النهضة النسائية بدبي دور القيادة الرشيدة في دعم ومساندة مشروعات الطفولة الإماراتية وتوفير الحياة الكريمة للطفل الإماراتي على مستوى الأنشطة الاجتماعية والصحية والتربوية والمدرسية كافة، حتى أضحت خدمات وإنجازات الطفولة في الإمارات مرجعية عالمية وتجربة تحتذى.
وأكدت سموها، في تصريحات لها بمناسبة «يوم الطفل الإماراتي»، أن الطفولة الإماراتية نالت حقوقها كاملة غير منقوصة وعبرت عن شكرها لقيادة الإمارات الوفية التي أعطت الطفولة بلا حدود، وفي عطائها تخطت الحدود.
وقالت سموها: «ونحن في شهر الخير والرحمة والمغفرة والعتق من النار شهر رمضان المبارك، يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أطفال الجائزة، وبمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل، أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعبها الوفي».
رعاية
رفعت سموها أسمى آيات التهاني لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدعمها ومساندتها برامج الطفولة في مختلف المجالات، ولحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة الجائزة لاحتضانها ورعايتها للطفولة الإماراتية وإلى كل القيادات والأمهات والمؤسسات والأفراد الذين يرعون الطفولة الإماراتية بتجرد ونكران.

لطيفة بنت محمد
الإمارات
الطفولة
محمد بن حمد الشرقي
آخر الأخبار
نورة الكعبي خلال ترؤسها وفد الدولة إلى لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك (من المصدر)
الأخبار العالمية
تأكيد إماراتي على ضرورة حماية النساء والفتيات الفلسطينيات
اليوم 02:47
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: التسامح ضرورة أساسية في مكافحة «الإسلاموفوبيا»
اليوم 02:47
فلسطينيون يفتشون في أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي بمخيم النصيرات وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تجدد آمال التوصل لهدنة في غزة مع مشاركة إسرائيل بالمحادثات
اليوم 02:47
«حكماء المسلمين» يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام
الأخبار العالمية
«حكماء المسلمين» يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام
اليوم 02:47
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الخارجية» الفلسطينية: وقف إطلاق النار المدخل الوحيد لحماية المدنيين
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©