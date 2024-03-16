لطيفة بنت محمد: قيادة الإمارات دعمت مشروعات الطفولة بلا حدود

دبي (وام)

ثمنت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لإبداعات الطفولة والمنبثقة عن جمعية النهضة النسائية بدبي دور القيادة الرشيدة في دعم ومساندة مشروعات الطفولة الإماراتية وتوفير الحياة الكريمة للطفل الإماراتي على مستوى الأنشطة الاجتماعية والصحية والتربوية والمدرسية كافة، حتى أضحت خدمات وإنجازات الطفولة في الإمارات مرجعية عالمية وتجربة تحتذى.

وأكدت سموها، في تصريحات لها بمناسبة «يوم الطفل الإماراتي»، أن الطفولة الإماراتية نالت حقوقها كاملة غير منقوصة وعبرت عن شكرها لقيادة الإمارات الوفية التي أعطت الطفولة بلا حدود، وفي عطائها تخطت الحدود.

وقالت سموها: «ونحن في شهر الخير والرحمة والمغفرة والعتق من النار شهر رمضان المبارك، يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أطفال الجائزة، وبمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل، أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعبها الوفي».

رعاية

رفعت سموها أسمى آيات التهاني لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدعمها ومساندتها برامج الطفولة في مختلف المجالات، ولحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة الجائزة لاحتضانها ورعايتها للطفولة الإماراتية وإلى كل القيادات والأمهات والمؤسسات والأفراد الذين يرعون الطفولة الإماراتية بتجرد ونكران.