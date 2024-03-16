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شما بنت محمد: في يوم الطفل الإماراتي نحتفل بأحلام صغيرة تصنع مستقبلاً عظيماً

مبادرات متنوعة تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي (وام)
17 مارس 2024 02:44

العين (وام) 

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أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، حزمة من البرامج تزامناً مع الاحتفاء بـ«يوم الطفل الإماراتي» الذي يصادف الخامس عشر من مارس كل عام والتي تم إعدادها لتضاف للخطة التشغيلية للمؤسسات لعام 2024.
تتضمن البرامج، الإعلامي الواعد، ورواد الغذاء، والمدرب الواعد، والمدرب الصغير، والباحث الصغير، إضافة إلى البرامج الثرية التي تقدم خدماتها لجميع الفئات من عمر 4 سنوات إلى 17 سنة وأبرزها «برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للقراءة» الذي يضم برامج فرعية متعددة تقدمها مكتبة أجيال المستقبل بمقر الجمعية والمكتبة الذكية المتنقلة التي تصل للقارئ أينما يكون، وبرنامج الوراقين، ومبادرة ازرعها لا تعقها، وبرنامج المحقق، وبرنامج الوعي الصحي، وبرنامج معك لصحة نفسية، وبرنامج طفولة واعية، وبرنامج مفاتيح الأسرة السعيدة، وبرنامج الراوي الصغير، وبرنامج المستثمر وغيرها.
يأتي ذلك في إطار سعي الجمعية لتحقيق أهدافها وترسيخ قيمها وتنفيذ خططها وطموحها بأن تكون الجمعية الإماراتية الأولى في بناء وتنمية الطفل وتحقيق رسالتها بالإسهام في تنمية أطفال الإمارات بناءً وتطويراً وتثقيفاً وإصلاحاً من خلال برامج نوعية مؤثرة باستخدام أحدث النظم المهنية والإدارية والتقنية وتفعيل الاستثمار الاجتماعي للمساعدة في تحقيق الإيجابية والأمان الوطني وحق الطفل في الحماية.
وقالت الشيخة شما بهذه المناسبة: «في يوم الطفل الإماراتي الذي يُحتفى به هذا العام تحت عنوان (حق الطفل في الحماية.. نحتفل بأحلام صغيرة تصنع مستقبلاً عظيماً).. يا كل طفل في الإمارات، أنتم شمس هذا الوطن الغالي.. نحتفي بمواهبكم، وضحكاتكم، وخيالكم.. تنمو أرواحكم مثل شجرة الغاف، قوية ومتجذرة في تراثنا.. يا كل أب وكل أم، بين أيديكم ينمو مستقبل وطننا الغالي دولة الإمارات العربية المتحدة، فكل عام وأنتم في فرح دائم بغرسكم الطيب».
دعم الطفولة
رؤية الشيخة شما لدعم الطفولة تأتي ضمن الأهداف التي تعمل «جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل» والتي تعد أول جمعية للطفل في مدينة العين منذ عام 2010 على تحقيقها تلبية لاستراتيجية القيادة الرشيدة بتعزيز البرامج الممكنة لبناء أجيال وطنية وفق الرؤية التي وضعتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتضمنت إطلاق يوم الطفل الإماراتي منذ عام 2017 ووضع خطة استراتيجية لتعزيز حقوق الطفل وتنمية فكره وبناء شخصيته.

شما بنت محمد بن خالد
يوم الطفل الإماراتي
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