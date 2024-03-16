ولي عهد أم القيوين يستقبل المهنئين

أم القيوين (وام)

استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، بقصر سمو الحاكم، أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمستشار حميد علي مصبح المهيري، رئيس محكمة أم القيوين الاستئنافية، والقاضي علي سالم الطنيجي، رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ورؤساء المحاكم والنيابات الاتحادية وأعضاء السلطة القضائية. كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، والمواطنين وأبناء القبائل وأصحاب الشركات العاملة بالدولة ومديري البنوك ورجال الأعمال والتجار والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقدم جميع المهنئين بالدعاء إلى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، وعدد من الشيوخ، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.