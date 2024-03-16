ماراثون العطاء

أبوظبي (الاتحاد)

خلال شهر رمضان الفضيل تتجسد ثقافة العطاء المترسخة في المجتمع الإماراتي، ومنذ الأيام الأولى من شهر الصيام ينخرط الأفراد والمؤسسات في مبادرات وحملات إنسانية وخيرية تستهدف الفئات الضعيفة في الداخل والخارج، وترسم البسمة على وجوه الجميع، دون اعتبار للعرق أو الدين. وتظهر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في صدارة مارثون العطاء الرمضاني عبر برامج إفطار الصائم، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، والمير الرمضاني، وكسر الصيام، التي تدعم الفئات الضعيفة والبسطاء وتحد من تداعيات الأوضاع الإنسانية السائدة في العديد من الدول. وتسهم مبادرات ماراثون الخير الإماراتي في تعزيز الأمن الغذائي للفئات الأكثر حاجة، وتأمين متطلباتهم الرئيسة في مجالات الصحة والتعليم والسكن وغيرها من أشكال الدعم التي تقدم لهم وفق آليات تضمن سرعة الوصول وعدالة التوزيع.