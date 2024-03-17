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علوم الدار

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
17 مارس 2024 09:25

سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة صباح اليوم.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 15.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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