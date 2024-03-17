جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة صباح اليوم.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 15.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.