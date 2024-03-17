جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة صباح اليوم.
وكشف المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 15.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 15.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest temperature recorded over the country today morning is 15.1°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 02:00 UAE Local time. pic.twitter.com/ruWGYWziwS— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) March 17, 2024