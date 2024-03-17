إنجاز استثنائي لجامعة الإمارات في مجال البحث العلمي

حقّقت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً استثنائياً في مجال البحث العلمي خلال عام 2023، في خطوة تُعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال البحث العلمي، حيث نشر أعضاء هيئة التدريس والباحثون وطلبة الجامعة 2,646 ورقة بحثية، وفقاً لقاعدة بيانات سكوبس.

ويكشف هذا العدد الكبير من الأبحاث العلمية عن الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والباحثون وطلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة في مجال البحث العلمي، كما يدل على التزامهم بتعزيز المعرفة والمشاركة بشكل فاعل في تنمية وتطوير المجتمع، وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي.

وفي تعليق له، أكد الأستاذ الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، أن هذه الإنجازات الاستثنائية تأتي في سياق جهود جامعة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها كجامعة بحثية رائدة، وقد عكست الأوراق البحثية المنشورة تنوعاً في مختلف المجالات العلمية.

وأوضح أن جامعة الإمارات نشرت 2,646 ورقة بحثية خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر من العام 2023، وفقاً لقاعدة بيانات سكوبس، بما في ذلك 1,151 منشوراً بحثياً يتعلق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

يُضاف إلى ذلك 128 ورقة بحثية عن الهدف الثالث عشر الذي يتعلق بتعزيز جهود الحدّ من تغير المناخ والتكيف معه. وبحسب تصنيفات المجلات العلمية (SJR)، بلغ عدد الاقتباسات من منشورات جامعة الإمارات 5,131 اقتباساً خلال عام 2023، فيما بلغت نسبة منشورات الجامعة في أكثر 10 مجلات استشهاداً بها 30.4% في عام 2023.

كما بلغت نسبة منشورات الجامعة في أعلى 25٪ من المجلات الأكثر استشهاداً 65.8%، فيما بلغت نسبة المنشورات البحثية بالتعاون مع جامعات دولية 76.9%. وبلغ عدد الدول التي تستشهد بمنشورات جامعة الإمارات العربية المتحدة 138 دولة.

أما عن نسبة منشورات الجامعة في المجالات الرئيسية، فقد بلغت 11% في مجال الهندسة، مقارنةً بـ 8.3% في الطب، و8.8 % في علوم الكمبيوتر، و7.4% في العلوم الاجتماعية، و6.5% في الفيزياء وعلم الفلك، و5.5% في الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية.

أما نسبة منشورات الجامعة في كلّ من مجالات الكيمياء والعلوم البيئية وعلم المواد، فقد بلغت 5.1% لكل منها، في مقابل ما نسبته 4.8% في مجال العلوم الزراعية والبيولوجية، و4.6% في الرياضيات، و27.8% في المجالات الأخرى.