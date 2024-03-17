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علوم الدار

"الهلال الأحمر" الإماراتي ترعى أطول سفرة "إفطار صائم" في المكلا باليمن

"الهلال الأحمر" الإماراتي ترعى أطول سفرة "إفطار صائم" في المكلا باليمن
17 مارس 2024 14:04

رعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، أطول سفرة إفطار في المكلا (2)، "سفرة الخير من أهل الخير"، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز التكاتف والتعاون بين أبناء المجتمع.

 

وشهدت السفرة التي حضرها ما يقارب 3 آلاف شخص، وأُقيمت على رصيف خور المكلا، مشاركة واسعة من أبناء المحافظة والمتطوعين؛ حيث توافد العديد من الأفراد من مختلف الفئات العمرية والمجتمعية للمشاركة في هذا الحدث الخيري.

 

واستهدفت الفعالية الرمضانية، التي نظمها شباب المكلا، بالتعاون مع الأسر المنتجة، تعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير فرصة للتواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع، وتعزيز روح المحبة والعطاء في شهر رمضان المبارك.

 

وتم تجهيز الموقع بشكل مميز لاستقبال الضيوف، من خلال توفير تجهيزات ومستلزمات الإفطار الرمضاني المتنوعة، وتقديم وجبات طعام متكاملة ومتوازنة للمشاركين، الذين عبروا عن سعادتهم وامتنانهم للجهات الراعية والمشاركة في تنظيم الحدث، والذي مثل فرصة ومناسبة للتواصل وتدعيم الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

 

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وتأتي سفرة الإفطار في إطار سلسلة من الفعاليات الخيرية التي ينظمها شباب المكلا بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بهدف تعزيز القيم الإنسانية والتكافل الاجتماعي.

 

وأعرب المهندس حامد سالم قوايا، مشرف مشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت، عن سعادته بالمشاركة في تنظيم هذه السفرة الإفطارية الناجحة، وأشاد بجهود شباب المكلا والأسر المنتجة في توفير هذه الفرصة، كما أكد على استمرار التعاون المشترك مع الشركاء المحليين لتنظيم المبادرات الخيرية المستقبلية.

 

وتعكس "سفرة الخير من أهل الخير" في المكلا روح المحبة والتعاون بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشباب المدينة والأسر المنتجة. 

 

المصدر: وام
المكلا
اليمن
الهلال الأحمر الإماراتي
إفطار صائم
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