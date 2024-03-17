الإثنين 18 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي توزع "السلة الرمضانية" على العمال

شرطة أبوظبي توزع السلة الرمضانية على العمال
17 مارس 2024 15:23

نفذت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مبادرة  "السلة الرمضانية" لعمال الأكاديمية، تضمنت توزيع سلة غذائية وكتيبا توعويا باللغة الهندية حول الغذاء الصحي وأهميته  خلال الشهر الفضيل.

وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير الأكاديمية  اهتمام شرطة أبوظبي  بالعمل الخيري والإنساني  في شهر رمضان المبارك،مشيدا بمبادرة منتسبي الأكاديمية  الكريمة  والتي تأتي ضمن نهج مؤسس الدولة وبانيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في التسامح والمحبة والعمل الخيري والإنساني حتى أصبحت تلك  القيم  سمات أصيلة للمجتمع الإماراتي والشخصية الإماراتية بتقديم الأعمال الخيرية والإنسانية لمن يستحقها، ونهجاً أنسانياً في تعزيز المسؤولية المجتمعية.

 

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تحقق أمنية طفل بأن يصبح ضابطاً
روبوتات ذكية بشرطة أبوظبي للتثقيف المروري وتحديد المخالفات

وقدمت شمسة مطر النيادي أخصائية التغذية ورشة تثقيفية حول العادات الغذائية السليمة في شهر رمضان.

 

المصدر: وام
السلة الرمضانية
شرطة أبوظبي
العمال
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اليوم 09:36
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
علوم الدار
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
اليوم 13:44
«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»
الرياضة
«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»
اليوم 13:33
"كهرباء الشارقة" تصدر 21.594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع في 2023
علوم الدار
"كهرباء الشارقة" تصدر 21.594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع في 2023
اليوم 13:24
"مجلس الفكر والمعرفة " يناقش تحويل القراءة من التسلية إلى البناء المعرفي
التعليم والمعرفة
"مجلس الفكر والمعرفة " يناقش تحويل القراءة من التسلية إلى البناء المعرفي
اليوم 13:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©