شرطة أبوظبي توزع "السلة الرمضانية" على العمال

نفذت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مبادرة "السلة الرمضانية" لعمال الأكاديمية، تضمنت توزيع سلة غذائية وكتيبا توعويا باللغة الهندية حول الغذاء الصحي وأهميته خلال الشهر الفضيل.

وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير الأكاديمية اهتمام شرطة أبوظبي بالعمل الخيري والإنساني في شهر رمضان المبارك،مشيدا بمبادرة منتسبي الأكاديمية الكريمة والتي تأتي ضمن نهج مؤسس الدولة وبانيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في التسامح والمحبة والعمل الخيري والإنساني حتى أصبحت تلك القيم سمات أصيلة للمجتمع الإماراتي والشخصية الإماراتية بتقديم الأعمال الخيرية والإنسانية لمن يستحقها، ونهجاً أنسانياً في تعزيز المسؤولية المجتمعية.

وقدمت شمسة مطر النيادي أخصائية التغذية ورشة تثقيفية حول العادات الغذائية السليمة في شهر رمضان.