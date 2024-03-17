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علوم الدار

"الشارقة للضمان الاجتماعي": احتساب المعاش التأميني يتم وفق راتب حساب الاشتراك

"الشارقة للضمان الاجتماعي": احتساب المعاش التأميني يتم وفق راتب حساب الاشتراك
17 مارس 2024 16:28

أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن احتساب المعاش التأميني بمختلف منافعه يتم وفق راتب حساب الاشتراك في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، موضحا أن قانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة رقم 5 لسنة 2018 أشار إلى أن المنافع التأمينية للمؤمن عليه في القطاع الحكومي وشبه الحكومي تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك والذي يتكون من (5) عناصر هي: الراتب الأساسي وعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء بالإضافة إلى علاوة الدرجة العلمية سواء للماجستير أو الدكتوراه.

وأوضح الصندوق أن هذه العناصر تسهم جميعها في تحديد قيمة المعاش التقاعدي تضاف إليها سنوات الاشتراك، ما يجعلها ضرورية للموظفين المؤمن عليهم لدى الصندوق.

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وبيّن الصندوق أن تلك العناصر الخمسة التي تُحتسب في حساب المعاش التقاعدي تلعب دورًا بارزًا في تحقيق الرخاء والتمكين للموظفين بعد التقاعد، بينما تشجع علاوة الدرجة العلمية الموظفين على الاستمرار في تطوير مهاراتهم وزيادة مؤهلاتهم، ما يفتح أبوابًا جديدة لفرص العمل والتقدم المهني، ويعزز قدرتهم على تحقيق الاستقلال المالي والتمكين الشخصي بعد فترة الخدمة الوظيفية.

المصدر: وام
الشارقة
الضمان الاجتماعي
المعاشات التقاعدية
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