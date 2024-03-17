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علوم الدار

"التنمية الأسرية" تنظم فعالية "لياقة إلى الأبد" لكبار المواطنين

شعار مؤسسة التنمية الأسرية
17 مارس 2024 16:34

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية فعالية "لياقة إلى الأبد" لكبار المواطنين والمقيمين، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وشركة مدن العقارية، في جزيرة الحديريات، وذلك ضمن المنتدى الصحي لنادي بركة الدار الاجتماعي.  

 وقالت مريم الكتبي أخصائي إدارة مجالس كبار المواطنين في مؤسسة التنمية الأسرية: " تهدف الفعالية إلى تبني نمط حياة صحي لكبار السن والمقبلين على هذه المرحلة، وتعزيز الصحة الجسدية وتحسين اللياقة العامة لهم، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية مما يُساهم في تحسين الصحة النفسية لديهم، مشيرة إلى أن الفعالية تضمنت مسابقات رياضية وورشة توعوية قدمها الدكتور أسامة اللالا أخصائي توعية رياضية في مجلس أبوظبي الرياضي. 

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وأوضحت  أن المنتديات تهدف إلى دعم الحياة الاجتماعية الكريمة لكبار السن، وتعزيز المسؤولية المجتمعية ودور الأسر تجاههم.

 

المصدر: وام
التنمية الأسرية
اللياقة البدنية
كبار المواطنين
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