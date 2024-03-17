هيئة أبوظبي للدفاع المدني تُطبَّق نظام التدريب المنهجي «T-SAT»

عزَّزت هيئة أبوظبي للدفاع المدني جاهزية مراكزها بتنفيذ اختبارات التدريب المستمر المفاجئ، التي تُطبَّق وفق نظام التدريب المنهجي التكنولوجي والمتقدِّم (T-SAT)، في خطوة استباقية نحو تطوير قدراتها التشغيلية والاستجابة للطوارئ، وضمن جهودها المتواصلة لرفع كفاءة فِرَق الاستجابة للطوارئ، وقدرتها على التعامل مع مختلف حالات الطوارئ.

وأكَّد العقيد عيسى عبدالله المرزوقي، مدير إدارة الإنقاذ والإطفاء في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أنَّ تطبيق منظومة التدريب المستمر تعزِّز قدرات رجال الإطفاء والقدرات التشغيلية لمراكز الدفاع المدني، وقال: «نحن ملتزمون بضمان سلامة مجتمعنا ومكتسباته من خلال استمرارية تطوير قدراتنا، وتحسين استجابتنا للحالات الطارئة».

وشملت اختبارات التدريب مجموعة واسعة من حالات الطوارئ، منها إدارة الحوادث الكبرى، والاستجابة للحرائق وعمليات الإنقاذ في الظروف المختلفة، والتعامل مع المواد الخطرة.