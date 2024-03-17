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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيرلندا باليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيرلندا باليوم الوطني لبلاده
17 مارس 2024 17:08

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة مايكل دي هيغينز، رئيس جمهورية إيرلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة مايكل دي هيغينز، رئيس جمهورية إيرلندا.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ليو فارادكار، رئيس وزراء جمهورية إيرلندا.
 
 

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المصدر: وام
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