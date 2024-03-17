طقس صحو إلى غائم مع توقع أمطار غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

يكون البحر في الخليج العربي خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 05:51، والجزر الأول عند الساعة 14:07.

بحر عمان، يكون أيضا خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:34 والمد الثاني عند الساعة 03:58، والجزر الأول عند الساعة 10:41 والجزر الثاني عند الساعة 23:57.