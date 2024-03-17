الإثنين 18 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات ومصر تنفّذان عاشر إسقاط جوي لمساعدات على غزة

إسقاط مساعدات إماراتية على قطاع غزة
17 مارس 2024 18:35

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية الإسقاط العاشرة للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "جرت عمليات الإسقاط عبر طائرتين حملتا 33 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية. وبذلك، وصل إجمالي المساعدات، التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير"، إلى 438 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية منذ انطلاق العملية".
تأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار "عملية الفارس الشهم3" التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. 
كما تأتي هذه المساعدات المقدمة، عبر تضافر جهود المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

أخبار ذات صلة
«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»
أموناتوف بطل «الشارقة للشطرنج»
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
وزارة الدفاع
إسقاط جوي
قطاع غزة
غزة
مساعدات إنسانية
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اليوم 09:36
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
علوم الدار
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
اليوم 13:44
«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»
الرياضة
«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»
اليوم 13:33
"كهرباء الشارقة" تصدر 21.594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع في 2023
علوم الدار
"كهرباء الشارقة" تصدر 21.594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع في 2023
اليوم 13:24
"مجلس الفكر والمعرفة " يناقش تحويل القراءة من التسلية إلى البناء المعرفي
التعليم والمعرفة
"مجلس الفكر والمعرفة " يناقش تحويل القراءة من التسلية إلى البناء المعرفي
اليوم 13:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©