الإمارات ومصر تنفّذان عاشر إسقاط جوي لمساعدات على غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية الإسقاط العاشرة للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "جرت عمليات الإسقاط عبر طائرتين حملتا 33 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية. وبذلك، وصل إجمالي المساعدات، التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير"، إلى 438 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية منذ انطلاق العملية".

تأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار "عملية الفارس الشهم3" التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما تأتي هذه المساعدات المقدمة، عبر تضافر جهود المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.