الإثنين 18 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أولى الخطوات» تستمر 14 يوماً

«أولى الخطوات» تستمر 14 يوماً
18 مارس 2024 03:04

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
4 روبوتات لتثقيف سائقي أبوظبي
أبوظبي إفطار على موائد التسامح

في إطار استراتيجية أبوظبي لتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة، تستضيف حديقة أم الإمارات في العاصمة «أولى الخطوات»، أولى فعاليات مبادرة «أكتف أبوظبي»، التي تُقام على مدى العام، بدعم من «بيورا»، تطبيق «بيورهيلث» القائم على الذكاء الاصطناعي. ويطلَّع المشاركون في الحدث، وهو عبارة عن تحدٍّ للمشي لمدة 14 يوماً، على مجموعة من التحديات والمعلومات المفيدة، ويتعرَّفون على الجوائز والحوافز التي سيتم ربطها بالتحديات، فيما تتاح المشاركة يومياً في الفترة المسائية من الساعة 3 إلى 6 مساءً، ومن 8 إلى 11 مساءً، على مدى 14 يوماً. 

أبوظبي
أكتف أبوظبي
بيورهيلث
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اليوم 09:36
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اقتصاد
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اليوم 13:48
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
علوم الدار
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
اليوم 13:44
«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»
الرياضة
«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»
اليوم 13:33
"كهرباء الشارقة" تصدر 21.594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع في 2023
علوم الدار
"كهرباء الشارقة" تصدر 21.594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع في 2023
اليوم 13:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©