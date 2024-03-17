«أولى الخطوات» تستمر 14 يوماً

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار استراتيجية أبوظبي لتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة، تستضيف حديقة أم الإمارات في العاصمة «أولى الخطوات»، أولى فعاليات مبادرة «أكتف أبوظبي»، التي تُقام على مدى العام، بدعم من «بيورا»، تطبيق «بيورهيلث» القائم على الذكاء الاصطناعي. ويطلَّع المشاركون في الحدث، وهو عبارة عن تحدٍّ للمشي لمدة 14 يوماً، على مجموعة من التحديات والمعلومات المفيدة، ويتعرَّفون على الجوائز والحوافز التي سيتم ربطها بالتحديات، فيما تتاح المشاركة يومياً في الفترة المسائية من الساعة 3 إلى 6 مساءً، ومن 8 إلى 11 مساءً، على مدى 14 يوماً.