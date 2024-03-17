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4 روبوتات لتثقيف سائقي أبوظبي

4 روبوتات لتثقيف سائقي أبوظبي
18 مارس 2024 03:04

أبوظبي (الاتحاد)

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في خطوة تواكب توجهات القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل مستدام وتعزيز كفاءة الأعمال الشرطية والأمنية، خصصت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 4 روبوتات ذكية، في مديرية المرور والدوريات الأمنية، لاستخدامها في التوعية والتثقيف المروري الرقمي. وأكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي عززت الجهود واختصرت الوقت وقدمت نتائج مثمرة في العمل الشرطي والأمني وانعكست على رفاه وسعادة المجتمع. وقال العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية: إن الروبوتات الجديدة صديقة للمجتمع ويتم استخدامها في التثقيف والتوعية المرورية، فيما لفت الرائد أحمد عبد الله المهيري مدير مشروع الروبوتات المرورية الذكية في مديرية المرور والدوريات الأمنية إلى أن التجارب التي نفذتها المديرية باستخدام الروبوت الآلي والذكي في التوعية أثبتت نجاحها المميز في التفاعل مع الجمهور.

أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
الروبوتات
المرور
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