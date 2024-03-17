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أمير قطر يستقبل عبدالله بن زايد

أمير قطر يستقبل عبدالله بن زايد
18 مارس 2024 00:23
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  • استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، اليوم في مكتبه بقصر لوسيل، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وذلك بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.
    ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة قطر وشعبها الرخاء والازدهار.

وحمل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والنماء.
وجرى، خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى الدوحة، استعراض العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الأخوية الإماراتية القطرية وسعي البلدين بشكل مستمر إلى استثمار الفرص المتاحة كافة لتوسيع مسارات التعاون الثنائي، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.
كما أعرب سموه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر على حفاوة الاستقبال، معرباً عن تمنياته لقطر الشقيقة وشعبها التقدم والازدهار.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، والشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، سفير الدولة لدى دولة قطر، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

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