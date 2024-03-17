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حمدان بن زايد يزور حمدان مسلم المزروعي بمنزله في أبوظبي

حمدان بن زايد يزور حمدان مسلم المزروعي بمنزله في أبوظبي
18 مارس 2024 01:11

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مساء اليوم، معالي الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمنزله في أبوظبي.

وتبادل سموه مع معالي حمدان مسلم المزروعي والحضور فضائل شهر رمضان الكريم، والرأي حول عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، مؤكداً سموه حرص قيادتنا الرشيدة على متابعة أحوال المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

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رافق سموه، خلال الزيارة، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وراشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
حمدان مسلم المزروعي
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