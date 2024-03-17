معبر حتا البري يستقبل وفداً من مكتب الهجرة التايلاندي

دبي (الاتحاد)

استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وفداً تايلاندياً رفيع المستوى من مكتب الهجرة التايلاندي، للاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير المطبقة، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى منفذ حتا البري، وذلك كأول جهة تزور المنفذ بعد حصوله على نظام النجوم العالمي، مما يجعله المنفذ البري الأول في الدولة الذي يتمتع بهذا التميز العالمي.

وتم تنظيم جولة مفصلة للوفد للاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات المتبعة في منفذ حتا البري، كما تم خلال الجولة تقديم العديد من العروض والشروح التوضيحية والتفصيلية حول كيفية تطبيق أحدث التقنيات والممارسات في إدارة المنافذ الحدودية.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أهمية هذه الزيارة وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن هذا التبادل يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والشحن.

بدوره، أشاد اللواء تاتشاي بيتانيلابوت، مساعد المفوض العام للشرطة الملكية التايلاندية، بنتائج الزيارة ودورها في إطلاع الوفد على أفضل الممارسات المتبعة في المنفذ، وتعريفهم بآليات العمل والمبادرات التي يطلقها المنفذ لتحقيق سعادة المسافرين وتقديم تجربة سفر ثرية وممتعة لهم.

وتجول الوفد الزائر في مرافق معبر حتا، وتعرف إلى أفضل الممارسات التي تتبعها إدارة المعبر وكوادره البشرية في استقبال المسافرين القادمين والمغادرين، واستمع إلى شرح تفصيلي حول الأساليب المتبعة في إدارة المنفذ، والآليات التي تنتهجها الكوادر البشرية لتوفير أعلى معايير الخدمات من خلال سرعة الاستجابة والإنجاز.

ويعتبر نظام النجوم العالمي أحدث تقنية في إدارة اللوجستيات والتجارة الدولية، حيث يتيح للمنافذ البرية والبحرية والجوية التفاعل بسلاسة وفاعلية عالية، ويمكّن من تبادل المعلومات بين المنافذ بشكل آلي وفوري، مما يسهل عمليات السفر والشحن والتفتيش والتخليص الجمركي، ويعزز كفاءة وسرعة الأداء، كما يرسخ مكانة دبي كمركز للابتكار والتطور التكنولوجي.