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علوم الدار

اتفاقية لدعم البرامج التدريبية في شرطة عجمان

سلطان النعيمي وعبدالحق النعيمي خلال توقيع الاتفاقية (وام)
18 مارس 2024 03:04

عجمان (وام) 

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وقعت القيادة العامة لشرطة عجمان مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان لدعم البرامج التدريبية.
وقع الاتفاقية اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والدكتور عبدالحق النعيمي، نائب مدير جامعة عجمان للاتصال وشؤون المجتمع، بحضور عدد من الضباط في القيادة، والهيئة الإدارية في الجامعة.
وقال قائد عام شرطة عجمان، إن توقيع الاتفاقية جاء ضمن سعي شرطة عجمان لدعم وتعزيز البرامج التدريبية التي تنفذها الجامعة للجمهور وأفراد المجتمع، بما يضمن تحقيق الأهداف القطاعية وتوجهات إمارة عجمان، وستتم استضافة وعقد البرامج التدريبية في قاعات نادي الشرطة للرياضة والرماية، وهي قاعات متخصصة للتدريب وورش العمل ومجهزة بأحدث التقنيات والمعدات التكنولوجية التي تضمن نجاح وتميز البرامج التدريبية.
من جانبه، أشار الدكتور عبدالحق النعيمي إلى أن الاتفاقية تعزز التعاون مع شرطة عجمان، وهي بادرة طيبة لتطوير علاقة شراكة مستدامة ومتطورة تعود بالمنفعة المتبادلة للطرفين، متمنياً لشرطة عجمان دوام التميز والريادة.

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جامعة عجمان
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