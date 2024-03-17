الإثنين 18 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة الشارقة تختتم «المنتزه الصحراوي»

منتزه الشرطة الصحراوي قدم أنشطة ترفيهية ومسابقات ثقافية (وام)
18 مارس 2024 03:04

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
"كهرباء الشارقة" تصدر 21.594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع في 2023
«فارق النقطة» يمنح «الإمبراطور» رقماً قياسياً في «المحترفين»

اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، فعاليات النسخة الخامسة لـ «منتزه الشرطة الصحراوي»، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة الشارقة بمنطقة الكهيف في البطائح منذ 19 يناير الماضي تحت شعار «معاً.. الوقت أجمل»، مستقطبة 112 ألفاً و158 زائراً، مقارنة بـ 87 ألف زائر في النسخة الماضية.
وقال المقدم ماجد سعيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة، إن نسبة رضا الزوار بفعاليات المنتزه قدرت بـ 93%، مقارنة بالنسخة الماضية التي بلغت 89 ‎%‎ وتحقيق نسبة رضا المتطوعين بنسبة 95 ‎%‎ والبالغ عددهم (75) متطوعاً من منتسبي الشرطة وذويهم ومن منتسبي الشركاء.
ولقي الحدث إقبالاً واسعاً من فئات المجتمع كافة، إلى جانب الإقبال الذي شهده المنتزه من الجهات والمؤسسات بالإمارة والإمارات الأخرى وبلغ عددها 16 جهة.
وأوضح المقدم المهيري، أن نجاح المنتزه في تحقيق أهدافه الرامية إلى نشر السعادة لموظفي القيادة العامة والجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع ككل، جاء من اهتمام اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة المباشر، ومتابعته المستمرة لفعاليات المنتزه من الأنشطة الترفيهية والمسابقات الثقافية والمجتمعية والعروض المسرحية التي أُقيمت على مسرحه، وتوجيهاته الحريصة على أهمية التواصل المباشر مع الزوار من عائلات وأفراد وجهات حكومية، وضرورة الأخذ بملاحظاتهم، الأمر الذي انعكس في ارتفاع مؤشر الرضا العام للزوار عن مرافق المنتزه الذي كان له الأثر الكبير في تعزيز الترابط والعلاقات في الأسر والمجتمع.
فرق التطوع
أعرب المهيري عن شكره لأعضاء اللجنة التنظيمية للمنتزه الصحراوي وإلى فرق التطوع على جهودهم التي أسهمت في إنجاح الدورة الخامسة للمنتزه، كما أثنى على الدور المهم للشركاء الذين أكدوا أن التعاون وروح الفريق الواحد من أهم عناصر النجاح.

الشارقة
شرطة الشارقة
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اليوم 09:36
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اقتصاد
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اليوم 13:48
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
علوم الدار
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
اليوم 13:44
«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»
الرياضة
«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»
اليوم 13:33
"كهرباء الشارقة" تصدر 21.594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع في 2023
علوم الدار
"كهرباء الشارقة" تصدر 21.594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع في 2023
اليوم 13:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©