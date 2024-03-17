شرطة الشارقة تختتم «المنتزه الصحراوي»

الشارقة (وام)

اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، فعاليات النسخة الخامسة لـ «منتزه الشرطة الصحراوي»، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة الشارقة بمنطقة الكهيف في البطائح منذ 19 يناير الماضي تحت شعار «معاً.. الوقت أجمل»، مستقطبة 112 ألفاً و158 زائراً، مقارنة بـ 87 ألف زائر في النسخة الماضية.

وقال المقدم ماجد سعيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة، إن نسبة رضا الزوار بفعاليات المنتزه قدرت بـ 93%، مقارنة بالنسخة الماضية التي بلغت 89 ‎%‎ وتحقيق نسبة رضا المتطوعين بنسبة 95 ‎%‎ والبالغ عددهم (75) متطوعاً من منتسبي الشرطة وذويهم ومن منتسبي الشركاء.

ولقي الحدث إقبالاً واسعاً من فئات المجتمع كافة، إلى جانب الإقبال الذي شهده المنتزه من الجهات والمؤسسات بالإمارة والإمارات الأخرى وبلغ عددها 16 جهة.

وأوضح المقدم المهيري، أن نجاح المنتزه في تحقيق أهدافه الرامية إلى نشر السعادة لموظفي القيادة العامة والجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع ككل، جاء من اهتمام اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة المباشر، ومتابعته المستمرة لفعاليات المنتزه من الأنشطة الترفيهية والمسابقات الثقافية والمجتمعية والعروض المسرحية التي أُقيمت على مسرحه، وتوجيهاته الحريصة على أهمية التواصل المباشر مع الزوار من عائلات وأفراد وجهات حكومية، وضرورة الأخذ بملاحظاتهم، الأمر الذي انعكس في ارتفاع مؤشر الرضا العام للزوار عن مرافق المنتزه الذي كان له الأثر الكبير في تعزيز الترابط والعلاقات في الأسر والمجتمع.

فرق التطوع

أعرب المهيري عن شكره لأعضاء اللجنة التنظيمية للمنتزه الصحراوي وإلى فرق التطوع على جهودهم التي أسهمت في إنجاح الدورة الخامسة للمنتزه، كما أثنى على الدور المهم للشركاء الذين أكدوا أن التعاون وروح الفريق الواحد من أهم عناصر النجاح.