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«الواي فاي» في 14 حديقة بمنطقة الظفرة

«الواي فاي» في 14 حديقة بمنطقة الظفرة
18 مارس 2024 03:04

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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قامت فرق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة بتوفير خدمات الإنترنت اللاسلكي في 14 حديقة على مستوى مدن المنطقة، وذلك انطلاقاً من توجيهات دائرة البلديات والنقل، لتوفير خدمات الإنترنت اللاسلكي «واي.. فاي» المجانية في الحدائق والمنتزهات التابعة للبلديات، وتشمل خدمات «الواي فاي» في مدينة زايد، حديقة الشيخة سلامة بنت بطي، والحديقة العامة، وواحة مدينة زايد، وفي مدينة المرفأ تتوافر الخدمة بالحديقة العامة، والحديقة الوطنية، وحديقة المغيرة، والحديقة المصغرة. كما تتوافر الخدمة في مدينة غياثي بحديقة زايد الخير وحديقة النساء والأطفال، والحديقة الشمالية والحديقة العامة، بالإضافة إلى حديقة الشبهانة بمدينة السلع، والحديقة العامة في مدينة دلما، وحديقة مدينة ليوا.
الظفرة
تنعم مدن منطقة الظفرة بأجمل الحدائق والشواطئ والتي حازت العديد من الجوائز الدولية نسبة لتطبيقها أفضل المعايير العالمية، كما تحرص فرق التواجد البلدي عند تنفيذ المشاريع الخدمية بالحدائق والشواطئ والمرافق الترفيهية على مراعاة توفير متطلبات واحتياجات أصحاب الهمم من خلال تخصيص مناطق ألعاب خاصة لهم في الحدائق، بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة، بهدف توفير خدمات متميزة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، وتحقيق أمنياتهم ورغباتهم باللعب والترفيه والاستمتاع والاندماج في بيئة صديقة متكاملة متاحة للجميع، بالإضافة إلى توفير متطلبات كبار المواطنين، حيث تم توفير جلسات خارجية مظللة، ومسارات للمشي، ومرافق دورات مياه خاصة.

الواي فاي
الظفرة
الإنترنت اللاسلكي
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