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علوم الدار

تعاون بين جامعة الشارقة و«حمدان بن راشد للعلوم الطبية»

تعاون بين جامعة الشارقة و«حمدان بن راشد للعلوم الطبية»
18 مارس 2024 03:04

الشارقة (الاتحاد) 

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وقعت جامعة الشارقة ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، مذكرة تفاهم مشترك بشأن إدارة وتحكيم الجائزة العربية للأبحاث في القطاع الصحي، وتعزيز وتفعيل التعاون المشترك في مجال البحوث الطبية والنشر العلمي.
وقع الاتفاقية الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، والدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي للمؤسسة.
وأكدت بنود الاتفاقية أهمية تشجيع الباحثين المتميزين في القطاع الطبي على مستوى الوطن العربي، والتعريف بأعمالهم وإنجازاتهم المتميزة والاحتفاء المناسب بالأنشطة العلمية الرائدة على المستوى الإقليمي، والعمل على توفير مناخ علمي يساعد على نشر التجارب الناجحة بين دول العالم العربي، وبناء القدرات المهنية والأكاديمية للشباب في القطاع الطبي، وإثراء الخبرات وتعزيز التعاون بين العاملين في الميادين التربوية على مستوى العالم العربي.
حضر توقيع الاتفاقية الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور ربيع حلواني، مدير معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية. ومن مؤسسة حمدان بن راشد، الدكتورة سلامة المهيري، مدير إدارة التميز الطبي، وخلود أهلي، رئيسة قسم الجوائز الطبية، والدكتورة شرين حمادة، اختصاصي جوائز.

جامعة الشارقة
جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية
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