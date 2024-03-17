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علوم الدار

بلدية عجمان تنفذ مبادرة «تحالف القرم»

طلاب يشاركون في زراعة شتلات القرم بعجمان (من المصدر)
18 مارس 2024 03:04

عجمان (الاتحاد) 

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، تنفيذها مبادرة «تحالف القرم من عجمان»، والتي أقيمت في محمية الزوراء، مصاحبة لمؤتمر عجمان الدولي السابع للبيئة.
وشهدت المبادرة مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة أدنوك وبلدية منطقة الظفرة و15 مدرسة و300 طالب وطالبة، وعدد من المتطوعين في «الهلال الأحمر».
وأكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، أن الدائرة ارتأت تنفيذ المبادرة بالتعاون مع شركائها من وزارة البيئة والتغير المناخي وشركة أدنوك، مؤكداً أنها استهدفت زراعة ما يقارب 15 ألف شتلة قرم، ضمن الاستراتيجية الرامية لزيادة أشجار القرم لتصل إلى مليون شجرة قرم خلال عام 2030 في إمارة عجمان، كما تأتي المبادرة تعزيزاً لاستراتيجية الدولة في سبيل تحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون.
وأضاف الحوسني أن هدف تحالف القرم، يتمثل في توسعة مساحات أشجار القرم في المحميات الطبيعية، لإيجاد حلول قائمة على الطبيعة، حيث تسهم أشجار القرم في خفض نسبة كبيرة من انبعاثات الكربون.
وأشار إلى إن الاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة في مواجهة التحديات البيئية أحد الركائز الرئيسة التي تعتمد عليها دولة الإمارات ضمن توجهاتها للعمل المناخي على المستويين المحلي والعالمي، حيث يعتبر التوسع في زراعة غابات القرم أحد أهم هذه الحلول.
وأكد أن الدائرة تسعى لجعل عجمان مدينة محايدة كربونياً عن طريق مبادرات عدة، من بينها تحالف القرم، وحظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومبادرة مسار عجمان للحياد الكربوني، وغيرها من المبادرات الإيجابية.

عجمان
بلدية عجمان
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