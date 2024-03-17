تشخيص مراكز الدمج شرط لتسجيل أصحاب الهمم في «الحكومية»

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن طلبات تسجيل الطلبة من أصحاب الهمم في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2024-2025، لا تصدر فيها الموافقة النهائية إلا بعد تحويلها أولاً إلى مراكز الدمج للتقييم والتشخيص حسب الحالات المعتمدة.

وشرحت المؤسسة أن الاعتماد الأولي لطلبات التسجيل من مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة التعليم الثانوي بالنسبة للطلبة المقيمين، تتم بعد التأكد من استيفاء شروط القبول وتوافر الشواغر، فيما يصدر الاعتماد النهائي بعد استكمال شروط القبول كافة نهاية العام.

وشرحت «تعليم» أنه يتم تشخيص الطالب من أصحاب الهمم من قبل فريق التقييم والتشخيص بمراكز التعليم الدامج، بعد تحديد احتياجاته والبرامج والبدائل التربوية المناسبة لقدراته.

ويتم إرسال تقرير شامل بجميع مرفقاته إلى المدرسة فقط، مع تحديد خدمات التعليم الدامج للطالب بعد أن تقوم المدرسة بإبلاغ ولي الأمر

وأشارت المؤسسة أنه في حال كانت توصيات فريق التعليم الدامج أن البديل التعليمي المناسب للطالب متوافر في جهة متخصصة أخرى وليس في المدارس الحكومية، يتم عندها التنسيق مع تلك الجهة خلال 15 يوم عمل.

5 مستندات مطلوبة

كانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد اعتمدت عدداً من الإجراءات لتسجيل الطلبة من فئة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية. وقد حددت المؤسسة خمسة من المستندات والوثائق المطلوبة لإتمام عملية تسجيل الطلبة من أصحاب الهمم هي تقرير طبي حديث لم يمضِ عليه عام، حسب الحالة ومعتمد من الجهات الصحية المختصة، وتقرير طبي حديث يصف حدة السمع والبصر حسب الحالة وشدتها، والخطة الفردية المطبقة على الطالب المنتقل من المدرسة الخاصة، وشهادات مراكز أصحاب الهمم الحكومية معتمدة من المركز الملحق به الطالب سابقاً مع تقرير الخطة الانتقالية، والتوقيع على قائمة الشروط والأحكام المتعلقة بالمواصلات المدرسية.