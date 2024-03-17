الإثنين 18 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تشخيص مراكز الدمج شرط لتسجيل أصحاب الهمم في «الحكومية»

تشخيص مراكز الدمج شرط لتسجيل أصحاب الهمم في «الحكومية»
18 مارس 2024 03:04

دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة
«سباعيات الكرة» تدشن مهرجان «دبي الرمضاني»
ضبط حالات غش في امتحانات الفصل الثاني

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن طلبات تسجيل الطلبة من أصحاب الهمم في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2024-2025، لا تصدر فيها الموافقة النهائية إلا بعد تحويلها أولاً إلى مراكز الدمج للتقييم والتشخيص حسب الحالات المعتمدة.
وشرحت المؤسسة أن الاعتماد الأولي لطلبات التسجيل من مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة التعليم الثانوي بالنسبة للطلبة المقيمين، تتم بعد التأكد من استيفاء شروط القبول وتوافر الشواغر، فيما يصدر الاعتماد النهائي بعد استكمال شروط القبول كافة نهاية العام.
وشرحت «تعليم» أنه يتم تشخيص الطالب من أصحاب الهمم من قبل فريق التقييم والتشخيص بمراكز التعليم الدامج، بعد تحديد احتياجاته والبرامج والبدائل التربوية المناسبة لقدراته. 
ويتم إرسال تقرير شامل بجميع مرفقاته إلى المدرسة فقط، مع تحديد خدمات التعليم الدامج للطالب بعد أن تقوم المدرسة بإبلاغ ولي الأمر
وأشارت المؤسسة أنه في حال كانت توصيات فريق التعليم الدامج أن البديل التعليمي المناسب للطالب متوافر في جهة متخصصة أخرى وليس في المدارس الحكومية، يتم عندها التنسيق مع تلك الجهة خلال 15 يوم عمل.
5 مستندات مطلوبة
كانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد اعتمدت عدداً من الإجراءات لتسجيل الطلبة من فئة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية. وقد حددت المؤسسة خمسة من المستندات والوثائق المطلوبة لإتمام عملية تسجيل الطلبة من أصحاب الهمم هي تقرير طبي حديث لم يمضِ عليه عام، حسب الحالة ومعتمد من الجهات الصحية المختصة، وتقرير طبي حديث يصف حدة السمع والبصر حسب الحالة وشدتها، والخطة الفردية المطبقة على الطالب المنتقل من المدرسة الخاصة، وشهادات مراكز أصحاب الهمم الحكومية معتمدة من المركز الملحق به الطالب سابقاً مع تقرير الخطة الانتقالية، والتوقيع على قائمة الشروط والأحكام المتعلقة بالمواصلات المدرسية.

أصحاب الهمم
المدارس الحكومية
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اليوم 09:36
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اقتصاد
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اليوم 13:48
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
علوم الدار
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
اليوم 13:44
«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»
الرياضة
«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»
اليوم 13:33
"كهرباء الشارقة" تصدر 21.594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع في 2023
علوم الدار
"كهرباء الشارقة" تصدر 21.594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع في 2023
اليوم 13:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©