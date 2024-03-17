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مهرجان كلباء الرمضاني يواصل فعالياته

مهرجان كلباء الرمضاني يواصل فعالياته
18 مارس 2024 03:04

كلباء (وام) 

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تواصلت فعاليات مهرجان كلباء الرمضاني، الذي ينظمه نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي تحت شعار «رياضة.. ثقافة.. مجتمع».
وشهدت مباريات اليوم الثاني لبطولة كرة القدم ضمن المهرجان منافسة قوية وغزارة تهديفية من خلال تسجيل 23 هدفاً ألهبت حماس الجمهور الذي تابع المباريات.
وأسفرت النتائج عن فوز الخوير على شباب النيل 6-4، وفوز المخضرمين على الإمبراطور 7-4، وتعادل اتحاد كلباء (أ) مع فريق (012) بنتيجة 1-1. وضمن منافسات الكرة الطائرة فاز فريق بحر الفجيرة على فريق الاتحاد بشوطين نظيفين، كما فاز فريق البارون B على منافسه فريق البارون A بشوطين مقابل شوط.
كما شهدت الفعاليات إقامة ورشة عن التغذية الصحية نظمها نادي سيدات الشارقة فرع وادي الحلو قدمتها شادية أحمد بوشقير، فيما نظمت دائرة الشؤون الإسلامية مسابقات وجوائز للحضور من الجمهور والرياضيين.
وأكد الدكتور سيف أحمد الزعابي، عضو مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالنادي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، أهمية الفعاليات الرياضية والمجتمعية والثقافية التي يشهدها المهرجان، مثنياً على الروح الرياضية العالية للمشاركين.

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