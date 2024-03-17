الإثنين 18 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بر الوالدين» تنظم الدورة الأولى لمسابقة القرآن الكريم

«بر الوالدين» تنظم الدورة الأولى لمسابقة القرآن الكريم
18 مارس 2024 03:05

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
القرآن الكريم وترسيخ القيم في «راشد بن حميد الرمضاني»
فتوى: كم مرة يمكن أن أختم القرآن في رمضان؟

تنظم جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين - فرع دبي، الدورة الأولى لمسابقة القرآن الكريم خلال الفترة من 15 إلى 24 مارس الجاري، تزامناً مع ذكرى وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «رحمه الله»، وذلك تحت رعاية الشيخة لطيفة بنت حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات. 
وقالت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادى زعبيل للسيدات، إن التشجيع على طلب العلم النافع، كان أحد أهم أولويات والدها، رحمه الله، باعتباره ضوءاً ثميناً، وشعلة من نور ترشد جميع حامليها إلى مستقبل مشرق. 
من جانبه، أشار معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، إلى أن إطلاق مسابقة القرآن الكريم يعكس حرص إدارة الجمعية على تعزيز مسيرة الخير والعطاء التي رسخها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «رحمه الله»، من خلال مبادراته الإنسانية والخيرية التي طالت الداني والقاصي.

بر الوالدين
القرآن الكريم
لطيفة بنت حمدان
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اليوم 09:36
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اقتصاد
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اليوم 13:48
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
علوم الدار
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
اليوم 13:44
«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»
الرياضة
«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»
اليوم 13:33
"كهرباء الشارقة" تصدر 21.594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع في 2023
علوم الدار
"كهرباء الشارقة" تصدر 21.594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع في 2023
اليوم 13:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©