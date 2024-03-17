«بر الوالدين» تنظم الدورة الأولى لمسابقة القرآن الكريم

دبي (وام)

تنظم جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين - فرع دبي، الدورة الأولى لمسابقة القرآن الكريم خلال الفترة من 15 إلى 24 مارس الجاري، تزامناً مع ذكرى وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «رحمه الله»، وذلك تحت رعاية الشيخة لطيفة بنت حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات.

وقالت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادى زعبيل للسيدات، إن التشجيع على طلب العلم النافع، كان أحد أهم أولويات والدها، رحمه الله، باعتباره ضوءاً ثميناً، وشعلة من نور ترشد جميع حامليها إلى مستقبل مشرق.

من جانبه، أشار معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، إلى أن إطلاق مسابقة القرآن الكريم يعكس حرص إدارة الجمعية على تعزيز مسيرة الخير والعطاء التي رسخها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «رحمه الله»، من خلال مبادراته الإنسانية والخيرية التي طالت الداني والقاصي.