80 قارئاً لـ «رمضان في دبي»

دبي (الاتحاد)

ضمن حملة «رمضان في دبي» 1445هـ، والتي أطلقت بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام؛ بهدف توحيد جهود القطاع الحكومي والخاص في الاحتفاء بشهر رمضان الفضيل في دبي، وبهدف إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة احتفالاً بمقدم الشهر الفضيل، تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فعالية قراء دبي، وتضم كوكبة من مشاهير قراء العالم الإسلامي، إذ تستقطب الدائرة هذا العام (80) قارئاً من داخل الدولة وخارج الدولة؛ بهدف إحياء ليالي رمضان في صلاتي التراويح والقيام، اتباعاً لسنة النبي، صلى الله عليه وسلم، بتأدية شعائر صلاة التراويح وقيام الليل، والاستماع لتلاوات القرآن الكريم بأعذب الأصوات وأنداها في العالم الإسلامي.

وقال جاسم محمد الخزرجي، رئيس فريق قراء دبي: تقام الفعالية في مساجد عدة مختارة في إمارة دبي تبلغ 6 جوامع رئيسة، وهي جامع سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل، وجامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم «رحمه الله» بزعبيل1، وجامع الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم «رحمه الله» في كل من الحضيبة، والمحيصنة، والخليج التجاري، وجامع الشيخة صنعاء بنت مانع آل مكتوم (رحمها الله) في حتا.