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«الإمارات للسرطان» توزع المير الرمضاني

خلال توزيع المير الرمضاني (من المصدر)
18 مارس 2024 03:05

العين (الاتحاد) 

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وزعت جمعية الإمارات للسرطان المير الرمضاني على الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود من مرضى السرطان في مدينة العين، تزامناً مع شهر رمضان الكريم، بمشاركة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان الذي أكد أن الجمعية تحرص على دعم المرضى المكفولين والمسجلين لديها، من خلال توفير كمية من المواد الغذائية في شهر الخير والعطاء، وذلك ضمن مبادرات التواصل المجتمعي لتحقيق السعادة لدى هذه الأسر، ومد يد العون لمصابي السرطان، متوجهاً بالشكر والعرفان لكل من قدم ودعم مبادرات الجمعية الخيرية والإنسانية. كما شارك في حملة توزيع المير الرمضاني عوض سالم الساعدي، مدير عام الجمعية، وآدم محمد البلوشي، عضو مجلس الإدارة، وصالح خاطر، أمين السر، والدكتورة إيناس أبولبدة، وليلى الخييلي، ومحمد عوض سليمان، بالإضافة إلى دعم وحضور الفريق التطوعي في الجمعية.

جمعية الإمارات للسرطان
المير الرمضاني
رمضان
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