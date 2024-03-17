سالم القاسمي يشارك بتوزيع وجبات كسر صيام في «رمضان أمان»

رأس الخيمة (وام)

شارك الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، عدداً من المسؤولين والمتطوعين في توزيع وجبات كسر صيام على سائقي المركبات، ضمن حملة «رمضان أمان 10» في إمارة رأس الخيمة. وتأتي هذه المبادرة التي تنظمها جمعية الإحسان الخيرية، بالشراكة مع جمعية دبي الخيرية، ومؤسسة «دي بي وورلد» الخيرية، وبدعم من وزارة الداخلية، وعدد من الرعاة والداعمين من الجهات الحكومة والخاصة؛ بهدف الحد من الحوادث المرورية والسرعة الزائدة، تحت شعار «معاً رمضان بلا حوادث» في الفترة التي تسبق أذان المغرب.

وعبر الشيخ سالم القاسمي عن سعادته بالمشاركة في هذه الحملة التي ترسخ قيم الخير والبذل والعطاء في هذا الشهر الفضيل، وتعبر عن الروح الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات المتمسك دوماً بنهج العطاء والخير والتطوع، وتجسد في مضامينها القيم الاجتماعية والخيرية التي غرسها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، إن هذه المبادرة الرمضانية التي تنظمها جمعية الإحسان الخيرية سنوياً، تنطلق من مبادئ المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الجمعية، مثنياً على جهود المتطوعين وما يقدمونه لإنجاح هذه المبادرة التي تعزز المساهمة والمشاركة في فعل الخير، وتغرس روح التطوع والتعاون في النفوس.