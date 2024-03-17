ولي عهد أم القيوين يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

أم القيوين (وام)

واصل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس بقصر سمو الحاكم، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد استقبل سموه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الذي قدم لتهنئة سموه بحلول شهر رمضان المبارك.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية ورجال الأعمال، حيث عبر المهنؤون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بدوام الخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني، والشيوخ، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.