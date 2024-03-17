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«الارصاد»: توقعات بسقوط أمطار خفيفة

«الارصاد»: توقعات بسقوط أمطار خفيفة
18 مارس 2024 03:03

أبوظبي (وام) 

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي أمس حول حالة الطقس المتوقعة اليوم، أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية/ 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، يكون البحر في الخليج العربي خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 05:51، والجزر الأول عند الساعة 14:07، أما بحر عُمان، فيكون أيضاً خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:34 والمد الثاني عند الساعة 03:58، والجزر الأول عند الساعة 10:41 والجزر الثاني عند الساعة 23:57.

المركز الوطني للأرصاد
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