حملة «رمضان في دبي» تعزز حركة التسوق

دبي (الاتحاد)

تشهد حركة التسوق خلال شهر رمضان المبارك نشاطاً كبيراً، حيث يمكن لسكان دبي وزوارها مشاركة أسعد اللحظات والاستمتاع بتجارب لا تنسى للتسوق وشراء الهدايا، وذلك في إطار حملة «رمضان في دبي» حيث سيكون بإمكان الجميع الاستفادة من مجموعة من العروض الترويجية والخصومات التجارية الحصرية والتجارب المتنوعة التي ستقدمها مراكز التسوق والمتاجر والمحلات الكبرى في دبي، احتفالاً بقدوم الشهر الفضيل، بكل ما تحمله المناسبة من عادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وبما يعكس المكانة الرائدة لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، في مختلف المناسبات.

ويأتي إطلاق حملة «رمضان في دبي» استجابة لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، الذي وجه بإطلاق حملة «رمضان في دبي» الرامية إلى لإبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة احتفالاً بحلول الشهر الفضيل بكل ما تحمله المناسبة من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وذلك تحت مظلة واحدة من خلال الحملة، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق، ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للمدينة على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

وفي إطار حملة «رمضان في دبي»، تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدائرة الاقتصاد والسياحة مجموعة من تجارب التسوق الاستثنائية لسكان دبي وزوارها على مدى أيام الشهر المبارك. وتشتهر دبي بكونها إحدى أبرز وجهات التسوق على مستوى العالم، حيث تقدم المدينة تجربة تسوق راقية للسكان والزوار تتيح لهم الاحتفال بقدوم الشهر الكريم في وجهات التسوق والأسواق الرمضانية الفريدة من نوعها. ويمكن لسكان دبي وزوارها التسوق للحصول على منتجات تطلقها العلامات التجارية المحلية والعالمية حصرياً خلال الشهر الكريم، والاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

ويمكن للعائلات إضفاء لمسات رمضانية مميزة وفريدة على العديد من أركان وزوايا المنزل، مع تشكيلة رائعة من الديكورات والإكسسوارات ومجموعات الأثاث التي تقدمها متاجر التجزئة في مختلف أنحاء المدينة، مما يضفي المزيد من الدفء والجاذبية على أجواء المنازل ويمنح العائلات الفرصة لصنع أجمل الذكريات. وتقدم مئات المتاجر على مستوى المدينة عروضاً ترويجية خاصة على المستلزمات اليومية ومنتجات البقالة، بما في ذلك «بد كوارتر» و«ذا ريد كاربت» و«دانوب هوم» و«هوم بوكس» و«تشاتلز آند مور» و«ناتوزي» و«منزل صوفيا» و«المتحدة للأثاث».

كما تتوفر تشكيلة واسعة من الأطعمة داخل متاجر المواد الغذائية في مختلف أنحاء المدينة، بدءاً من الحلويات الموسمية وحتى المأكولات الشهية، مما يساعد على نشر السعادة خلال الشهر الكريم.

يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بأجواء شهر رمضان المبارك مع جدول الفعاليات المزدحم خلال فترة النهار، بالإضافة إلى الأنشطة المستمرة حتى أوقات متأخرة من الليل، بما في ذلك تمديد ساعات عمل مراكز التسوق. وتعود الأسواق الليلية الرمضانية وسط الطقس المثالي لهذا العام، حيث يمكن لسكان دبي وزوارها استكشاف مجموعة واسعة من منتجات الحرف اليدوية والمنتجات المحلية والهدايا الفريدة من نوعها.

وتعود احتفالات شهر رمضان المبارك إلى مدينة إكسبو دبي، التي ستسعد زوارها من مختلف الأعمار بمجموعة من التجارب الثقافية والتقليدية والأنشطة المناسبة للعائلات ووجبات الإفطار والسحور اللذيذة بالإضافة إلى سوق منتجات الحرف اليدوية النابض بالحياة.