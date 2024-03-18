"تريندز" يشارك في فعالية دولية حول المساواة بين الجنسين

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في فعالية دولية حول المساواة بين الجنسين بالمنطقة العربية، نظمها في نيويورك المؤتمر الدولي البهائي (BIC)، وتم خلالها تسليط الضوء على دور المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز المساواة بين الجنسين.

وقدمت الباحثة عائشة الرميثي، مديرة إدارة البحوث في مركز تريندز، مداخلة ركزت فيها على أهمية مراعاة رفاهية كل من المرأة والرجل، وكذلك العلاقة بينهما، مشيرة إلى ضرورة النظر في احتياجات كل من الجنسين، ومدى قدرة المؤسسات على تحقيق التوازن بين هذه الاحتياجات.

وجاءت مشاركة "تريندز" في هذه الفعالية تأكيداً لالتزامه المستمر بدعم قضايا التنمية والاستدامة عبر جهد بحثي وازن يستشرف المستقبل بالمعرفة.

وخلال الفعالية، شدد المتحدثون على أهمية الإصلاح المؤسسي جنباً إلى جنب مع التغييرات الاجتماعية الأوسع نطاقاً لتحقيق تقدم حقيقي، مؤكدين ضرورة النظر في القيم والتقاليد المجتمعية التي تؤثر على المساواة بين الجنسين، مع العمل على تعزيز القيم النبيلة وتعديل العادات التي تعيق تقدم المرأة.