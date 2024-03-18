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حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية هبة لإنشاء جامعة وقفية في دبي

حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية هبة لإنشاء جامعة وقفية في دبي
18 مارس 2024 11:26

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، توقيع اتفاقية هبة لإنشاء جامعة وقفية في دبي بقيمة 400 مليون درهم مقدمة من مجموعة «شوبا العقارية».

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ضمن حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شهدت اليوم توقيع اتفاقية «هبة» لإنشاء جامعة وقفية في دبي بقيمة 400 مليون درهم مقدمة من مجموعة «شوبا العقارية»... نشكر رجل الأعمال بي إن سي مينون، مؤسس المجموعة على هذه المبادرة، وفخور بروح الخير والتضامن التي تسود مجتمع دبي وبهذه المساهمات التي تنعكس إيجابياً على برامج التعليم التي تنفذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في عشرات البلدان حول العالم».

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وقف الأم
حمدان بن محمد
دبي
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