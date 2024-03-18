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"الهلال الأحمر" ينفذ إفطار صائم لقاطني الخيم العشوائية القريبة من المخيم الإماراتي الأردني

"الهلال الأحمر" ينفذ إفطار صائم لقاطني الخيم العشوائية القريبة من المخيم الإماراتي الأردني
18 مارس 2024 12:07

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ برامجها الرمضانية في المملكة الأردنية الهاشمية عبر فريق الإغاثة الإماراتي، حيث شارك متطوعو الفريق تناول وجبة الإفطار مع العائلات المتعففة المقيمة في الخيم العشوائية القريبة من المخيم الإماراتي الأردني في مريجيب الفهود.

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أشرف على الإفطار يوسف عبدالله الهرمودي نائب قائد فريق الإغاثة الإماراتي، والذي بيّن أن المشروع يأتي في إطار تعليمات ديننا الحنيف، الذي يدعو إلى الألفة والتكافل الإجتماعي وتوثيق الصلات بين المسلمين، موضحاً أنه استفاد من هذه المبادرة نحو 60 عائلة.
 
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي ينفذها فريق الإغاثة الإماراتي في الأردن خلال الشهر الفضيل، مقدماً الشكر للأيادي البيضاء التي تقدم الدعم لتنفيذ هذه العمل الخـيِّـر في المملكة الأردنية الهاشمية. 
من جهته أعرب المستفيدون من الإفطار عن سعادتهم لمشاركة فريق الإغاثة الإماراتي لهم طعام الإفطار، مقدمين شكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، رافعين أكفهم بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

المصدر: وام
الأردن
الهلال الأحمر الإماراتي
الإمارات
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