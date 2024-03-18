شرطة أبوظبي تحقق أمنية طفل بأن يصبح ضابطاً

حققت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، أمنية طفل إماراتي (3 سنوات) بأن يكون ضابط شرطة، ووفرت له الممكنات التي تجعله يقضي لحظات لا تنسى في معايشة هذه التجربة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أمنية وتزامناً مع يوم الطفل الإماراتي، وفي إطار الحرص على دعم المبادرات المجتمعية ومد جسور التواصل مع أفراد المجتمع لتعزيز ثقة الجمهور في الخدمات الشرطية.

ونفذ فريق التوعية والتثقيف المروري بالتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية خطة لتحقيق أمنية الطفل الإماراتي من خلال تصميم وتجهيز بدلة ضابط شرطة على مقاسه واستقباله والترحيب به واصطحابه مع أخته في جولة ميدانية بدورية الشرطة في شوارع العاصمة وتفاعل الطفل في سعادة غامرة مع تشغيل صفارة سيارة الشرطة والنزول مع الشرطي المسؤول ومتابعته باهتمام أثناء عمله، كما تفاعل مع عناصر الشرطة وسط ترحيب من الجميع بهذه المبادرة التي أسهمت في تحقيق أمنية الطفل ورسمت البهجة على وجهه.

وقدم هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، الشكر لشرطة أبوظبي على جهودها الكبيرة في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، وإسهاماتها المتميزة في تحقيق هذه الأمنية الغالية للطفل في يوم الطفل الإماراتي.

ووجه تحية محبة إلى أطفال مجتمع الإمارات، الذين يُشكلون مستقبل العالم ومنارته السحرية على أرض إمارات الخير والمحبة التي تُسارع دائماً إلى احتضان القلوب المتألّمة وتعمل على دعمها وتخفيف آلامها وأحزانها.

ونفذت المديرية برنامجاً توعوياً وترفيهياً ضمن فعاليات أكاديمية المعمورة البريطانية بمناسبة "يوم الطفل الإماراتي " تضمنت عرضاً لدورية الطفل المرورية، وورشة تثقيفية لتوعية الطلاب بتدابير السلامة المرورية الضرورية.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن مناسبة يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس سنوياً، تأتي تعبيراً عن الاعتزاز بإنجازات دولة الإمارات في الاهتمام بالطفل وتأمين حقوقه الأساسية وتوفير كل الدعم اللازم في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبيئة المحفزة لتطوير مهاراته وقدراته وتعزيز الإجراءات والتدابير التي تحمي حقوق الطفل وتضمن سلامته ورفاهيته في جميع المجالات.

من جهتهم أعرب طلبة الأكاديمية عن سعادتهم بالتعامل مع الروبوت الآلي المروري للأطفال والذي شاركهم بالصورة والصوت فرحتهم "بيوم الطفل الإماراتي"، والرد على استفساراتهم، وتخلل البرنامج تنظيم مسابقات مرورية تثقيفية وتوزيع الهدايا ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.