الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"كهرباء الشارقة" تصدر 21.594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع في 2023

"كهرباء الشارقة" تصدر 21.594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع في 2023
18 مارس 2024 13:24

أصدرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 21.594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع الجديدة والقائمة في مختلف المناطق والقطاعات في مدينة الشارقة خلال 2023 وذلك ضمن جهودها لتسهيل إجراءات الـتراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشاريع.

وتشمل هذه الشهادات المشاريع التي تحتاج إلى توصيل أو تغيير أو تحديث في خطوط الكهرباء وخدمات المياه والغاز والألياف الضوئية.

أخبار ذات صلة
جامعة الشارقة والأكاديمية العربية الألمانية تبحثان التعاون البحثي
دورة تأسيسية لحكام مضمار الدراجات

وأوضح المهندس أحمد الباس نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء أن الهيئة طورت العديد من خدماتها وتم تحويلها إلى خدمات رقمية حيث يتم تقديم واستلام طلبات عدم المانعة للمشاريع الجديدة والقائمة وشهادة الفحص المبدئي للمشاريع الجديدة من خلال منصة ذكية مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت خلال 2023 عدد 1.618 شهادة فحص مبدئي للمشاريع الجديدة وهي شهادة تمنح للمشاريع بعد استيفاء جميع اشتراطات المواصفات الفنية والسلامة المتعلقة بالمشروع وذلك لتجنب أي مشاكل أو تأخيرات قد تحدث أثناء التنفيذ.

المصدر: وام
كهرباء الشارقة
الشارقة
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
18 مارس 2024
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذّر من «مجاعة وشيكة» في غزة
اليوم 03:54
سفينة الشحن «روبيمار» بعدما غرقت قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: تراجع أفق الحل السياسي بفعل التصعيد الحوثي
اليوم 03:54
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين بالضفة
اليوم 03:53
بوتين خلال إلقاء خطاب وسط موسكو وإلى جواره المرشحون الثلاثة بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية (رويترز)
الأخبار العالمية
الصين تدرس المشاركة بمؤتمر سلام بشأن أوكرانيا تستضيفه سويسرا
اليوم 03:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©