"كهرباء الشارقة" تصدر 21.594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع في 2023

أصدرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 21.594 شهادة عدم ممانعة للمشاريع الجديدة والقائمة في مختلف المناطق والقطاعات في مدينة الشارقة خلال 2023 وذلك ضمن جهودها لتسهيل إجراءات الـتراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشاريع.

وتشمل هذه الشهادات المشاريع التي تحتاج إلى توصيل أو تغيير أو تحديث في خطوط الكهرباء وخدمات المياه والغاز والألياف الضوئية.

وأوضح المهندس أحمد الباس نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء أن الهيئة طورت العديد من خدماتها وتم تحويلها إلى خدمات رقمية حيث يتم تقديم واستلام طلبات عدم المانعة للمشاريع الجديدة والقائمة وشهادة الفحص المبدئي للمشاريع الجديدة من خلال منصة ذكية مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت خلال 2023 عدد 1.618 شهادة فحص مبدئي للمشاريع الجديدة وهي شهادة تمنح للمشاريع بعد استيفاء جميع اشتراطات المواصفات الفنية والسلامة المتعلقة بالمشروع وذلك لتجنب أي مشاكل أو تأخيرات قد تحدث أثناء التنفيذ.