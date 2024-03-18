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"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي

"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
18 مارس 2024 13:44

تنظم بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية - مركز بلدية المدينة "سوق بسطة الفريج الرمضاني" في الحديقة الرسمية على كورنيش أبوظبي حتى يوم 24 مارس 2024. 

وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز التواصل مع المجتمع، وإسعاده من خلال الفعاليات والمبادرات المميزة، ودعم شرائح المجتمع المنتجة، وإتاحة بيئة مثالية للتسوق في أجواء رمضانية جميلة. 

وتهدف الفعالية إلى دعم أصحاب المشاريع والأسر المنتجة، والمزارعين المحليين، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وخلق جو ترفيهي عائلي خلال شهر رمضان المبارك، وتسخير المرافق المجتمعية والترفيهية لإسعاد المجتمع، وتلبية احتياجات أفراده، واستثمار هذه التجمعات لتعزيز المسؤولية المجتمعية بشأن الحفاظ على المظهر العام، والتوعوية بخصوص الاستدامة، وبناء شراكات فعالة مع الجهات المختصة، ورفع نسبة سعادة أفراد المجتمع ورضاهم عن الفعاليات التي تقدمها البلدية. 

ويمنح السوق مرتاديه الفرصة للحصول على أجود المنتجات الزراعية الطازجة، والمنتجات المختلفة المميزة، عبر تجربة تسوق فريدة من نوعها في مكانٍ واحد مثل: المنتجات الزراعية، والعضوية، والمحلية كالفواكه، والخضار، ومنتجات الألبان، والعسل، والتمور، والأعشاب، والعطور، والملابس وغيرها من احتياجات الشهر الفضيل. 
وتحظى هذه الفعالية بدعم الشركاء الاستراتيجيين متمثلين بكل من: مركز النقل المتكامل، أصحاب المشاريع والأسر المنتجة من الجاليات، مجموعة تدوير، شركة سلال. 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كورنيش أبوظبي
بلدية أبوظبي
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