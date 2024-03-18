"بلدية العين" تكثف العمل الرقابي خلال شهر رمضان المبارك

كثفت بلدية مدينة العين خلال شهر رمضان المبارك العمل الرقابي في سوق العين المركزي "الشبرة" والمنشآت التجارية غير الغذائية في المدينة.

وأوضح هزام الظاهري مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة العين، أن البلدية تسعى للمتابعة والتأكد من التزام الأنشطة التجارية غير الغذائية بالمتطلبات الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة المهنية، وتضمنت الإجراءات التي قامت بها البلدية خلال شهر رمضان تفعيل العمل في قسم الأنشطة الصحية على فترتين صباحية ومسائية من خلال الزيارات الميدانية والرد على الاستفسارات والملاحظات.

وقال "قامت البلدية بتشكيل فرق عمل تفتيشية على مستوى مدينة العين لعمل زيارات دورية على المنشآت غير الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات التخصصية في مراكز التجميل الرجالية والنسائية ومصابغ الملابس وورش الإصلاح، كذلك شملت الاجراءات اعادة توزيع العمل في سوق البوداي للعمل طوال أيام الاسبوع للمحافظة على مظهر السوق ومتابعة البيع والشراء في محلات الاعلاف والحيوانات".

وأضاف " تعمل إدارة الصحة العامة خلال شهر رمضان المبارك على تنفيذ حملة خاصة للتفتيش والتوعية بأهمية الحفاظ على جودة مياه الشرب في برادات وخزانات مساجد مدينة العين، مع المشاركة في الحملات التوعوية في المجالس البلدية والمجتمعية.