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العلماء الضيوف يثرون رمضان بالمحاضرات النوعية

العلماء الضيوف يثرون رمضان بالمحاضرات النوعية
18 مارس 2024 15:04

أثرى أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة البرنامج الرمضاني الذي تعده وتنظمه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالعديد من الفعاليات المتنوعة والمشاركة في البرامج التي تبث عبر وسائل الإعلام المختلفة.

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فقد القى فضيلتهم عشرات المحاضرات في المؤسسات والمجالس الشعبية وفي المساجد وعن بعد عبر الوسائط المرئية التي تتيح المجال لكل شرائح المجتمع متابعتها من خلال رابط الحضور الذي توفره الهيئة على وسائلها ومنصاتها التواصلية مع الجمهور، متحدثين عن عدد من العناوين المواكبة لهذا الشهر المبارك والتي كان من أبرزها عنوان " سيد الاستغفار"ودعوا أن يختم الإنسان أعماله كلها بالتوبة والاستغفار دائما، سواء في هذا الشهر أو غيره من سائر الأيام، فختم الأعمال بالاستغفار والدعاء يدل على تعظيم الله تعالى، وذكره والثناء عليه‏، كما يمكن تخصيص بعض الناس بالدعاء والاستغفار، وخاصة أهل الفضل منهم، وكذلك الاستغفار للمؤمنين ليعم الخير الجميع.

 

المصدر: وام
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
شهر رمضان
العلماء الضيوف
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