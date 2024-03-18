تنظم بلدية مدينة أبوظبي “سوق بسطة الفريج الرمضاني” في الحديقة الرسمية على كورنيش أبوظبي وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل مع المجتمع، وإسعاده من خلال الفعاليات والمبادرات المميزة، ودعم شرائح المجتمع المنتجة، وإتاحة بيئة مثالية للتسوق في أجواء رمضانية جميلة.

وتهدف الفعالية - التي تستمر حتى 24 مارس الحالي - إلى دعم أصحاب المشاريع والأسر المنتجة، والمزارعين المحليين، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتوفير جو ترفيهي عائلي خلال شهر رمضان المبارك، وتسخير المرافق المجتمعية والترفيهية لإسعاد المجتمع، وتلبية احتياجات أفراده، واستثمار هذه التجمعات لتعزيز المسؤولية المجتمعية بشأن الحفاظ على المظهر العام، والتوعوية بخصوص الاستدامة، وبناء شراكات فعالة مع الجهات المختصة، ورفع نسبة سعادة أفراد المجتمع ورضاهم عن الفعاليات التي تقدمها البلدية.

ويمنح السوق مرتاديه الفرصة للحصول على أجود المنتجات الزراعية الطازجة، والمنتجات المختلفة المميزة، عبر تجربة تسوق فريدة من نوعها في مكانٍ واحد مثل: المنتجات الزراعية، والعضوية، والمحلية كالفواكه، والخضار، ومنتجات الألبان، والعسل، والتمور، والأعشاب، والعطور، والملابس وغيرها من احتياجات الشهر الفضيل.