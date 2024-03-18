"الصحة" تعزز الوعي المجتمعي بتبني عادات غذائية صحية

اختتمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملتها التوعوية حول تحفيز وتشجيع أفراد المجتمع على تناول الخضراوات والفواكه في وجباتهم اليومية من خلال تزويدهم بالإرشادات اللازمة لاتخاذ خيارات صحية بشأن نظامهم الغذائي.

وتأتي الحملة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة الصحية وحرصها على تعزيز الوعي المجتمعي بتبني عادات غذائية صحية.

وتضمنت الحملة التي استمرت لمدة شهر تقديم النصائح حول كيفية دمج الفواكه والخضراوات في الوجبات اليومية الخفيفة وكيفية تخطي التحديات لتناول الغذاء الصحي حيث استهدفت تشجيع أفراد المجتمع على تناول خمس حصص من الخضراوات والفواكه لاحتوائها على العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادن المهمة التي تعتبر حيوية ومهمة للحفاظ على صحة جيدة فضلاً عن التشجيع على استهلاك الخضراوات والفواكه من مصادر محلية مستدامة.

وأقيمت فعاليات الحملة في كل من مركز تسوق "راك مول" في رأس الخيمة و"كورنيش قدفع" في الفجيرة و"سيتي سنتر" في عجمان و"سيتي سنتر الزاهية" في الشارقة و"الخوانيج ووك" في دبي.

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة أن الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتناول الخضراوات والفواكه في الوجبات اليومية تأتي في إطار استراتيجيتها الهادفة لإدارة البرامج الصحية الوقائية والمجتمعية الداعمة لجودة الحياة الصحية ورفع مستوى الصحة العامة في المجتمع، مشيراً إلى أن أهمية هذه الحملة تكمن في استهدافها مختلف أفراد المجتمع من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والنصائح العملية لتغذية صحية وتحفيزهم على تناول الخضراوات والفواكه في وجباتهم بشكل يومي لاحتوائها على العناصر الغذائية الأساسية بما يؤسس لنمط حياة صحي وتبني عادات غذائية سليمة ومستدامة.

وقالت نوف خميس العلي مديرة إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن أهمية هذه الحملة تأتي انطلاقاً من دورها في زيادة الوعي المجتمعي بإتباع نظام تغذية صحي بما في ذلك أهمية تناول الخضراوات والفواكه في الوجبات اليومية وخصوصاً أن إطلاق الوزارة لهذه الحملة جاء بعد دراسة أظهرت أن 83 % من أفراد المجتمع لا يتناولون الخضراوات والفواكه ما يؤكد أهمية تشجيعهم على اتخاذ الخيارات الصحية السلمية وتزويدهم بالمعلومات والإرشادات اللازمة لدمج الخضراوات والفواكه ضمن الحصص الغذائية اليومية.