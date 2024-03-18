عودة فعالية "رواق رمضان" بنسختها السادسة إلى منارة السعديات

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن استضافة منارة السعديات للنسخة السادسة من فعاليتها المجتمعية المميزة "رواق رمضان" خلال الفترة الممتدة بين 21 - 31 مارس من الساعة 9 مساءً حتى 2 صباحاً.

وباتت فعالية "رواق رمضان" وجهة مفضلة للعديد من الشباب والمقيمين الذين يقصدونها لقضاء أمسية رمضانية معاصرة تحتفي بالأجواء الاجتماعية للشهر الفضيل، وتتضمن برنامجاً حافلاً بالأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية.

ولأول مرة هذا العام، سيضم "رواق رمضان" قسماً مخصصاً للسيدات فقط بالتعاون مع مجتمع "ذا بينك مجلس"، وسيضم المجلس جلسات متنوعة، ورش عمل فنية ومساحات مخصصة لألعاب الطاولة.

وتستضيف الفعالية على منصاتها الرئيسية مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية، بما في ذلك الحفلات اليومية وحفل رمضاني حصري من بيت العود العربي، ويمكن للحاضرين أيضاً الاستمتاع بعرض مميز لفن المالد الإماراتي التقليدي وسلسلة من العروض الموسيقية من تنظيم "ذا فريدج".

علاوةً على ذلك، تتضمن أجندة الفعالية عرضاً رائعاً بعنوان "مجيديات" يشمل سلسلة من أشهر أغاني الفنان عبدالمجيد عبدالله المعاد توزيعها برؤية جديدة من إخراج روضة الصايغ بالتعاون مع الموسيقار وعازف القانون عدي السليمان.

كما تنظم "808 إنترتينمنت" أمسية كوميدية يحييها الكوميديون مينا ليسيوني، وعلي السيد، وآبز علي وعبدالله القصاب. وستقدم مبادرة "أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية" لزوار "رواق رمضان" ألعاباً لوحية حصرية إماراتية الصنع، فيما يقدم "بكسول للألعاب" العديد من محطات الواقع الافتراضي.

وستتضمن الفعالية مجموعة مختارة من ألعاب الآركيد الكلاسيكية وألعاب الطاولة، بالإضافة إلى منافسات الفيفا والكاروم الشهيرة، إلى جانب مشاركات من المجتمع الفني الناشئ منها كشك تصوير تفاعلي من تصميم "كونسبت. عبدالله" يتيح للزوار فرصة التقاط صور تذكارية بأسلوب مختلف.

وسينضم إلى "رواق رمضان" أيضاً نخبة من الفنانين المحليين الناشئين الذين سيستضيفون ورش عمل ويعرضون مشاريعهم القادمة في استوديو خاص ليمنحوا الحاضرين لمحة عن المشهد الإبداعي النابض بالحياة في الإمارة.

وسيقوم خمسة فنانين محليين هم أدهم الصيعري، وشما الحامد، وديمة الحمادي، ومريم الزعابي، وصفية البلوشي بعرض أعمال فنية تفاعلية في جميع أنحاء الرواق.

وسيحتفي كل عمل بموضوعات المجتمع والتقاليد والثقافة من المنظور الفني الخاص للفنانين.

ولعشاق الطعام نصيبهم في "رواق رمضان" لهذا العام بانضمام مطعم "بابليك" و"باركرز" إلى قائمة المطاعم المختارة، بالإضافة إلى باقة من أشهى المأكولات التقليدية.

وتقام فعالية "رواق رمضان" خلال الفترة بين 21 - 31 مارس من الساعة 9 مساءً حتى 2 صباحاً يومياً، وتبدأ أسعار التذاكر من 50 درهماً للدخول اليومي أو 300 درهم للدخول طوال فترة الفعالية.