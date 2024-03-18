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تواصل منافسات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في يومها السادس

تواصل منافسات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في يومها السادس
18 مارس 2024 18:29

تواصلت المنافسة بين المتسابقين المشاركين في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ"27" والتي تقام فعالياتها في قاعة مسرح ندوة الثقافة والعلوم منطقة الممزر بدبي.

وتضمن اليوم السادس للمسابقة "أمس" مشاركة المتسابقين الحسن مقداد علي من نيجيريا، ومحمد حومام رافعي من إندونيسيا، وعبدالله جواو جاسبار ياه من أنغولا، وجلال حمدي سعيد عثمان من اليمن، ومحمد سواني من مالي، ومحمد جالو من سيراليون، وإبراهيم داوود من مالاوي، الذين تقدّموا للاختبارات أمام لجنة التحكيم.

وكرّم الدكتور سعيد عبدالله حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة رعاة فعاليات اليوم السادس للمسابقة وهم مؤسسة بارجيل الإخبارية ومجموعة الرستماني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

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وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة خدمات دبي للإسعاف: "نحرص على رعاية فعاليات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم وكافة مسابقات الجائزة منذ بداياتها باعتبارنا شركاء إستراتيجيين، وباعتبار أن نجاح الجائزة وتميزها في خدمة كتاب الله تعالى هو نجاح لنا وفخر لنا جميعا، ونشكر اللجنة المنظمة للجائزة برئاسة المستشار إبراهيم محمد بوملحه على جهودها الكبيرة لإنجاح مسابقات القرآن المحلية والدولية، خدمة لكتاب الله تعالى وحفظته، ونسأل الله أن يجزيهم عنها خيرا".

وأشاد  قاسوما برادوبو القنصل العام الإندونيسي في دبي، بالمستوى الكبير والنجاح الذي حققته مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، وقال: "سعداء بالمشاركة في هذه المسابقة القرآنية الدولية المباركة ونرشح لها أفضل المتسابقين من حفظة كتاب الله، فهي حققت ومنذ انطلاقها مكانة دولية عظيمة يطمح كل حافظ للقرآن في أنحاء العالم أن يجد فرصة للمشاركة فيها، ونشكر القائمين عليها على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ورعاية المتسابقين".

من جانبها قالت طيبات أتينوكي محمد، القنصل العام النيجيري في دبي، إن بلادها تحرص على المشاركة في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم منذ انطلاقها وتتخير أفضل المتسابقين من حفظة القرآن ليمثلوها بمستوى مشرّف، مشيرة إلى ما تحظى به المسابقة من اهتمام دولي؛ إذ تتربع على عرش المسابقات القرآنية بفضل جهود القائمين عليها.

المصدر: وام
مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم
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